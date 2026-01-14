Controlli nelle attività commerciali di San Cristoforo sanzioni per oltre diecimila euro

A San Cristoforo, sono stati effettuati controlli nelle attività commerciali, con sanzioni complessive superiori a diecimila euro. L'intervento mira a contrastare l’abusivismo e a garantire il rispetto delle norme sull’occupazione del suolo pubblico. La misura rappresenta un passo deciso per tutelare il decoro urbano e favorire un’equa concorrenza tra le attività locali.

