Controlli nelle attività commerciali di San Cristoforo sanzioni per oltre diecimila euro
A San Cristoforo, sono stati effettuati controlli nelle attività commerciali, con sanzioni complessive superiori a diecimila euro. L'intervento mira a contrastare l’abusivismo e a garantire il rispetto delle norme sull’occupazione del suolo pubblico. La misura rappresenta un passo deciso per tutelare il decoro urbano e favorire un’equa concorrenza tra le attività locali.
Nuova stretta sul fenomeno dell’abusivismo commerciale e tolleranza zero per chi occupa in modo indiscriminato il suolo pubblico. Nei giorni scorsi, la questura di Catania e la polizia locale hanno messo a segno dei nuovi controlli a San Cristoforo. L’intervento ha visto impegnati i poliziotti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche: Polizia, controlli a tappeto a San Cristoforo: sanzioni per automobilisti e attività commerciali non in regola
Leggi anche: Controlli della Polizia a San Cristoforo: sanzioni ad automobilisti e attività commerciali fuori regola
"San Lorenzo, più controlli anti degrado" - Controlli intensificati a reprimere i fenomeni, segnalati più volte, di sosta selvaggia soprattutto in prossimità di alcuni esercizi commerciali. ilrestodelcarlino.it
Controlli intensificati a San Cristoforo: 180 identificati, multe per 20k euro e irregolarità in attività commerciali! Sicurezza e legalità al centro! #Catania #PoliziadiStato #SanCristoforo #Cronaca #Polizia facebook
Lavoro nero e sicurezza, raffica di controlli: attività sospese e maxi sanzioni x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.