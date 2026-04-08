Controlli di Pasqua in provincia di Pisa 850 persone identificate e 4 denunce

Durante le festività pasquali nella provincia di Pisa, le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli, identificando complessivamente 850 persone e verificando 230 veicoli. Sono state effettuate operazioni mirate per garantire il rispetto delle norme, con quattro persone denunciate per varie infrazioni. L’attività ha coinvolto diverse postazioni distribuite sul territorio, con attenzione particolare alle aree di maggiore afflusso.

Pisa, 8 aprile 2026 - Controlli rafforzati durante le festività pasquali con 850 persone identificate e 230 veicoli controllati. È il bilancio dell’attività svolta dalla polizia di Stato nella provincia di Pisa nel weekend di Pasqua 2026 e nella giornata di Pasquetta. Le volanti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Pisa e dei commissariati di Pontedera e Volterra hanno concentrato i servizi nelle aree più frequentate da cittadini e turisti, con l’obiettivo di prevenire e contrastare reati e comportamenti contrari all’ordine pubblico. Nel complesso sono stati elevati 5 verbali per violazioni del codice della strada, con il ritiro di 2 patenti a persone trovate alla guida sotto l’effetto dell’alcol. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Controlli dei carabinieri: identificate 120 persone, 13 denunce. Cinque persone rifiutano l’alcoltestQuattro giovani, tutti residenti nella provincia di Rimini, sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti I...

Controlli su immobili tra Romano e Covo: 7 persone identificate, 2 denunce e 6 mila euro di sanzioniVerifiche della polizia locale su occupazioni abusive e irregolarità nelle dichiarazioni di ospitalità.

Temi più discussi: I controlli di Pasqua, 100 persone identificate nelle zone ’calde’; Pasqua e ponti di primavera 2026: traffico in aumento e controlli rafforzati sulla rete stradale; Controlli della Polizia stradale a Pasqua e per i ponti di primavera; Sassari, la polizia locale intensifica i controlli per Pasqua - L'Unione Sarda.it.

Controlli di Pasqua sulle strade del Vco: patenti ritirate e denunce tra Verbania e l'OssolaI controlli stradali hanno portato a diverse denunce per guida in stato di ebbrezza. A Bèe un automobilista di 44 anni è stato fermato con un tasso alcolico di 1,88 g/l, mentre a Casale Corte Cerro un ... novaratoday.it

Reggio Calabria, controlli a tappeto nei giorni di Pasqua e Pasquetta: 22 denunciati per truffe e violenze | DETTAGLIControlli serrati, presenza capillare e massima attenzione alla sicurezza pubblica. È il bilancio dell’intenso servizio straordinario di controllo del territorio messo in campo dai Carabinieri della C ... strettoweb.com

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Trieste, controlli dei Carabinieri nel weekend di Pasqua: 8 denunce per guida in stato di ebbrezza e 4 segnalazioni per droga. #Friuli #Trieste #Cronaca #Inprimopiano x.com