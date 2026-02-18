Controlli su immobili tra Romano e Covo | 7 persone identificate 2 denunce e 6 mila euro di sanzioni
Durante i controlli mattutini tra Romano e Covo, le forze dell’ordine hanno identificato sette persone e sanzionato con multe per oltre 6 mila euro. Due individui sono stati denunciati per irregolarità negli immobili controllati, che sono stati oggetto di verifiche approfondite. Un’operazione che ha coinvolto diverse pattuglie e ha portato alla scoperta di alcune irregolarità nelle proprietà controllate.
Controlli straordinari all’alba nei Comuni del Distretto della polizia locale della Bassa Bergamasca Orientale. Dalle 6 di mercoledì 18 febbraio tre pattuglie sono entrate in azione tra Romano di Lombardia, Covo e Bariano per verifiche mirate su immobili e situazioni segnalate dai cittadini. A Romano di Lombardia, all’interno di un condominio, gli agenti hanno accertato l’occupazione abusiva di alcuni locali cantina. A utilizzarli erano due cittadini marocchini, entrambi disoccupati e in possesso di regolare permesso di soggiorno per lavoro subordinato. I locali, secondo quanto riferito dal Distretto, versavano in pessime condizioni igienico-sanitarie.🔗 Leggi su Bergamonews.it
Romano, controlli su uno stabile a rischio: irregolarità, abusivismo e sanzioni per 7 mila euroA Romano di Lombardia sono emerse irregolarità in uno stabile a rischio, tra cui abusivismo e affitti non contrattualizzati.
