Controlli straordinari dei Carabinieri a Colleferro e Valmontone | sanzioni denunce e sequestri

I Carabinieri di Colleferro e Valmontone hanno effettuato controlli straordinari sul territorio, mirati alla prevenzione e repressione di reati. Durante le operazioni sono state elevate sanzioni, presentate denunce e sequestrati materiali, rafforzando l’attenzione alla sicurezza pubblica e alla tutela dei cittadini nelle aree di competenza.

Continuano incessanti i servizi di controllo straordinario del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Colleferro, nei territori di competenza, volti alla prevenzione e repressione dei reati in genere ed in particolare quelli predatori, nell’ambito di una strategia più ampia.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Leggi anche: Valle Telesina, controlli straordinari dei Carabinieri: denunce e sanzioni Leggi anche: Controlli straordinari nel weekend: denunce, sequestri e 84 persone identificate a Colleferro Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Controlli straordinari dei Carabinieri nelle frazioni di Baura; Controlli straordinari dei carabinieri nel Viadanese: denunce e patenti ritirate; Cesenatico, controlli straordinari dei Carabinieri: un arresto e cinque denunce; Controlli straordinari dei Carabinieri: 60 persone identificate tra Poggibonsi e Colle di Val d'Elsa. Colleferro – Controlli straordinari di Carabinieri e Nas: 2 denunce, 3 segnalazioni per droga e 2 attività sanzionateCOLLEFERRO - Continuano incessanti i servizi di controllo straordinario del territorio da parte dei Carabinieri della compagnia di Colleferro, nei territori di ... etrurianews.it I Carabinieri del NAS ispezionano due attività a Valmontone e Colleferro: carenze igienico sanitarie e difformità nella cucinaColleferro e Valmontone, controlli dei Carabinieri con il NAS: 2 denunce, 3 segnalazioni per droga, due locali ispezionati e sanzioni. ilquotidianodellazio.it Controlli straordinari nel centro storico di Sassari: identificate 100 persone Forze dell’ordine impegnate in un’attività congiunta estesa anche in altre zone della città - facebook.com facebook Controlli straordinari della Polizia nel lughese: un arresto x.com

