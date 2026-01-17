Controlli a tappeto in discoteca | verifiche su sicurezza e rispetto delle norme
Sono in corso controlli approfonditi nelle discoteche di Ferrara, mirati a verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza e sull’igiene. La Polizia di Stato, insieme a varie altre forze e enti, sta svolgendo verifiche per garantire un ambiente sicuro e conforme alle regolamentazioni vigenti, assicurando tutela sia per gli operatori che per i clienti.
Controlli serrati in discoteca. La Polizia di Stato di Ferrara, unitamente a personale dell’Arma dei carabinieri, della guardia di finanza, dei vigili del fuoco, dell’Ausl Igiene alimenti e nutrizione, del settore commerciale della polizia municipale, dell’Ispettorato del lavoro, addetti dell’Unità operativa Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro e personale della Siae, hanno proceduto al controllo di un locale da ballo notturno situato in questo capoluogo, al fine di verificare la corretta osservanza di tutte le normative in materia. Circa venti operatori impiegati per effettuare il controllo che si è svolto durante una serata evento organizzata presso la discoteca, il cui esito è risultato regolare tranne alcune lievi difformità che prevedono l’emissione di apposite prescrizioni. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
