Controlli a tappeto in alcune macellerie del centro | emerse diverse irregolarità

Nella giornata di ieri, i carabinieri hanno svolto controlli approfonditi in alcune macellerie del centro città, in particolare nelle zone di Porta Nolana e nelle aree circostanti. Durante le verifiche, sono state riscontrate diverse irregolarità che hanno portato a sanzioni e sequestri di merce. Le operazioni fanno parte di un’azione mirata a garantire il rispetto delle normative sanitarie e di sicurezza alimentare.

I carabinieri hanno effettuato una serie di controlli nella zona di Porta Nolana e nelle aree limitrofe. I militari, in particolare, hanno identificato 129 persone e controllati 44 veicoli. Ben 13 le contravvenzioni al codice della strada elevate per un totale di 7mila euro circa; 2 le. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Pasqua, controlli a tappeto dei Carabinieri: impiegati oltre 60 militari in provincia di GrossetoControlli dei Carabinieri durante le festività di Pasqua in provincia di Grosseto: il bilancio dell'operazione. grossetonotizie.com

Controlli a tappeto: oltre 2mila persone fermate e 31 denunciatiWeekend di Pasqua e Pasquetta sotto stretta osservazione nel Bresciano. I Carabinieri hanno messo in campo un imponente piano di sicurezza che ha coinvolto l’ ... elivebrescia.tv

Intensificati i controlli dei Carabinieri nella Capitale in occasione delle festività pasquali. L’attività, che si è concentrata tra il centro storico, rione Monti e l’area della stazione Termini, ha portato a 13 arresti e a 6 denunce per reati che vanno dai borseggi e furti - facebook.com facebook

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