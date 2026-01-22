Irregolarità sul lavoro | controlli a tappeto attività sospese e multe salate

I carabinieri del Nil di Bologna e provincia hanno avviato controlli approfonditi su diverse attività produttive. L’obiettivo è verificare il rispetto delle normative sul lavoro, contrastare il lavoro nero e prevenire lo sfruttamento della manodopera. Durante le ispezioni, alcune attività sono state sospese e sono state comminate sanzioni economiche. Queste azioni rientrano in un’operazione mirata a garantire condizioni di lavoro regolari e conformi alle leggi vigenti.

Diverse le attività produttive di Bologna e provincia finite nel mirino dei carabinieri del Nil, il Nucleo ispettorato del lavoro dell’Arma, che hanno effettuato controlli a tappeto volti al contrasto del lavoro nero, allo sfruttamento della manodopera e alla verifica del rispetto delle norme in.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Leggi anche: Controlli nelle attività della movida: irregolarità e multe in due locali Leggi anche: Pontecorvo, controlli a tappeto nelle attività: chiuso un autolavaggio e pioggia di multe Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Oristano, controlli sul lavoro. Nel 2025 più ispezioni contro irregolarità e sfruttamento; Oristano, controlli sul lavoro: irregolarità in oltre il 70% delle aziende ispezionate nel 2025; Controlli nei cantieri di Como: sei sospensioni in quattro mesi per irregolarità nel campo della sicurezza; Controlli nei cantieri edili, irregolarità su lavoro e sicurezza: sospesa un’attività. Venticano (AV) – Controlli nei cantieriControlli intensificati dei carabinieri del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino per contrastare le irregolarità negli ambienti di lavoro. Nel sottolineare l’indispensabile ruolo della sicu ... msn.com Sicurezza sul lavoro e irregolarità: bar chiuso, maxi multa e titolare denunciatoPescara. Sicurezza sul lavoro e irregolarità: bar chiuso, maxi multa e titolare denunciato. Un controllo dei Carabinieri e del ... abruzzolive.it Sicurezza sul lavoro, controlli nei cantieri e sanzioni per irregolarità: i militari della Carabinieri della Compagnia di Palmi, insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro di Reggio Calabria, hanno avviato una campagna di controlli nei cantieri edili attivi in alcuni com - facebook.com facebook Lavoro agricolo sotto la lente: irregolarità e sospensioni durante la potatura delle vigne #cuneo x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.