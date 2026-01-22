vestas incontro con la task force regionale per le crisi industriali il prossimo 3 febbraio

Vestas Italia sarà al centro di un incontro con la task force regionale per le crisi industriali il 3 febbraio. La convocazione, arrivata dopo la nostra richiesta, riguarda la vertenza che coinvolge i lavoratori dell’azienda. L’obiettivo è approfondire le questioni aperte e valutare possibili soluzioni per tutelare i diritti dei dipendenti e sostenere la ripresa delle attività.

Tarantini Time Quotidiano In data odierna, a seguito della nostra richiesta, è arrivata la convocazione per la giornata del 03 febbraio pv, da parte della Presidenza della “Task force” Regionale per le crisi industriali, riguardo la vertenza che sta coinvolgendo le Lavoratrici ed i Lavoratori di Vestas Italia. Questa convocazione la consideriamo un primo passo in avanti, conquistato dalle iniziative messe in campo da FIOM e UILM ed i Lavoratori, che sono in sciopero permanente con occupazione del sito di Taranto dal 19 gennaio us.. Restano comunque confermate tutte le iniziative messe in campo e decise in assemblea, continuando con il presidio permanente. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

