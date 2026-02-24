A Parma calo sensibile dei nuovi contratti a febbraio

A Parma, il calo dei nuovi contratti a febbraio deriva dalla riduzione delle assunzioni programmate dalle aziende locali. Le imprese hanno pianificato meno contratti rispetto al mese precedente, influenzate dalla persistente incertezza economica. Questa diminuzione si riflette nel numero di opportunità offerte ai lavoratori, che risulta in calo rispetto agli ultimi mesi. La tendenza si mantiene anche all'inizio del 2026, segnata da una contrazione delle assunzioni programmate dalle imprese della provincia.

L’avvio del 2026 continua ad essere segnato da una flessione del numero dei nuovi contratti, che le imprese della provincia di Parma intendono attivare. Dopo il -1,3% di gennaio, infatti, anche per il trimestre febbraio-aprile i valori appaiono in evidente calo, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La previsione mensile, in sostanza, indica le attivazioni di nuovi contratti a quota 3.820, vale a dire 360 in meno rispetto al febbraio 2025, con un netto appesantimento rispetto allo scorso mese di gennaio, quando il valore era sceso di 70 unità. Le elaborazioni camerali relative a febbraio individuano il calo più pesante a carico del comparto dei servizi, che assorbirà il 55,0% dei nuovi contratti e destinato a segnare una flessione del 12,5%, con 2. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

A Piacenza assunzioni in lieve calo, anche per gli under 30: a gennaio in tutto 2mila 880 nuovi contrattiA Piacenza, a gennaio 2026, sono stati registrati 2.

Nuovi contratti di lavoro, peggiorano le previsioni per Piacenza: «Tra dicembre e febbraio 600 i meno»Le previsioni sui nuovi contratti di lavoro a Piacenza si sono aggravate, con una stima di circa 600 contratti in meno tra dicembre e febbraio.