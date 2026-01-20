Il Liceo Classico Piccolomini si prepara a tornare a celebrare la propria tradizione con una festa che mancava dal 2012. L’evento, previsto nei locali scolastici di Sant’Agostino, riunirà studenti, ex studenti e docenti in un’occasione di incontro e condivisione. Un momento di ritorno alle radici e di valorizzazione del percorso formativo, che coinvolgerà diverse generazioni legate alla scuola.

È un appuntamento che manca dal 2012 e che si preannuncia molto partecipato, oggi come allora: una grande festa nei locali del liceo classico Piccolomini, a Sant’Agostino, che radunerà i liceali di oggi, di ieri e anche di ieri l’altro. L’appuntamento è per sabato 7 febbraio, ma le iscrizioni saranno raccolte fino a domenica 25, previo pagamento della relativa quote nel conto corrente indicato dall’associazione “Il Liceone“. Un’occasione nella quale si accavalleranno ricordi e divertimento, l’incontro con facce conosciute e con altre delle quali magari si erano perse le tracce da tempo. L’anteprima, o meglio il primo atto, della festa sarà alle 18. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Liceo Classico Piccolomini, conto alla rovescia per la festa

Leggi anche: Conto alla rovescia per “FRA.T.M.”, la Festa Diocesana dei Giovani a Bellizzi

Alfa e i fuochi artificiali. Conto alla rovescia per il San Silvestro. Festa gratuita in piazzaPreparati a vivere un San Silvestro indimenticabile nel cuore di Pisa.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

"Ritorno al Liceo Classico Piccolomini di Siena: un incontro tra generazioni e storia" - L'associazione Il Liceone riunisce studenti ed ex studenti del liceo classico Piccolomini a Siena per un incontro di riflessione sulla loro esperienza scolastica. lanazione.it

L'Empedocle alla Scala! Gli studenti del Liceo Classico e Musicale 'Empedocle' di Agrigento approdano a Milano. Stamattina, le classi III AM, IV AM e III BM hanno visitato la prestigiosa Accademia della Scala, accompagnate dai docenti Agrò, Consolo, Di - facebook.com facebook

«Al liceo classico di Nola siamo senza riscaldamento e con le coperte in classe»: la denuncia degli studenti x.com