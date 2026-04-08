Contestazione allo Spezia Dieci agenti in ospedale

Lunedì sera, al termine della partita, alcuni tifosi dello Spezia si sono radunati davanti alla sede del club, al centro sportivo Ferdeghini, in attesa dell’arrivo del pullman con giocatori e staff. La situazione è rapidamente degenerata, portando a scontri con le forze dell’ordine e a un intervento di dieci agenti. Questi ultimi sono stati colpiti e hanno riportato ferite che li hanno costretti a ricorrere alle cure mediche in ospedale.

Al triplice fischio la delusione sportiva si è trasformata in violenza. Lunedì sera la frangia più calda del tifo spezzino si è data appuntamento nella sede dello Spezia, al centro sportivo Ferdeghini, e ha aspettato l’arrivo del pullman dei giocatori e dirigenti. Li attendevano per contestarli duramente per il ko rimediato nel derby. E nella tensione è scoppiata una guerriglia contro il reparto mobile di polizia. I tre moduli degli agenti erano in servizio a Carrara dove non si sono registrati episodi di violenza anche per il divieto imposto dal prefetto di Massa, Gaetano Cupello di vendita dei biglietti per tutti i residenti nella provincia della Spezia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Contestazione allo Spezia. Dieci agenti in ospedale Spezia, Donadoni rischia: 3 gol in tutto l’anno, contestazioneSpezia al Bivio: Donadoni sotto Assedio, la Contestazione Cresce La situazione dello Spezia Calcio è giunta a un punto di svolta critico. Leggi anche: Spezia, crisi aperta: Donadoni è sotto tiro. Peggior attacco del 2026 e contestazione Temi più discussi: Contestazione allo Spezia. Dieci agenti in ospedale; Calcio: Spezia contestato dagli ultras, fumogeni lanciati dentro il centro sportivo; Sconfitta nel derby e ultimo posto in serie B, contestazione choc al centro sportivo: Dieci poliziotti feriti; Spezia contestato al ritorno da Carrara, 10 agenti feriti. Contestazione allo Spezia. Dieci agenti in ospedaleAl triplice fischio la delusione sportiva si è trasformata in violenza. Lunedì sera la frangia più calda del tifo spezzino si è data appuntamento nella sede dello Spezia, al centro sportivo Ferdeghini ... lanazione.it Spezia, scatta la contestazione dagli ultras: lancio di fumogeni. Dieci poliziotti feritiNottata di contestazione per lo Spezia dopo la sconfitta per 3-1 nel derby di Carrara. Un centinaio di tifosi ha atteso il pullman della squadra presso il centro sportivo Ferdeghini accogliendolo con ... primocanale.it FUORI DAL FERDEGHINI LA CONTESTAZIONE DEGENERA: 10 AGENTI FERITI Si cercano i responsabili - facebook.com facebook Fenice di Venezia, la contestazione al sovrintendente Colabianchi: «Dimissioni, dimissioni» x.com