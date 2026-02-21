Spezia crisi aperta | Donadoni è sotto tiro Peggior attacco del 2026 e contestazione

Lo Spezia ha deciso di esonerare Roberto Donadoni, ma poi ha cambiato idea, creando confusione. La squadra ha subito il peggior attacco stagionale e i tifosi hanno protestato con insistenza. Donadoni si è allenato con il gruppo, senza sapere se avrebbe continuato sulla panchina o no. La situazione resta incerta, con il futuro tecnico ancora in bilico e il club alle prese con una crisi che non si placa.

© Ilrestodelcarlino.it - Spezia, crisi aperta: Donadoni è sotto tiro. Peggior attacco del 2026 e contestazione

Lo Spezia ha esonerato Roberto Donadoni. Anzi no. Forse. Ma nel frattempo l’ex ct della nazionale negli ultimi giorni ha preparato la trasferta di Cesena, senza sapere, però, se avrebbe varcato i cancelli del Manuzzi da allenatore spezzino o no. Insomma, la società pare decisamente in alto mare. La dura contestazione dopo il ko col Frosinone (2-0 al Picco domenica scorsa) pareva aver messo la parola fine all’avventura di Donadoni sulla panchina degli aquilotti, con la società che pareva convinta a riprovarci con Luca D’Angelo, molto amato dalla piazza dopo la salvezza di due anni fa e la cavalcata fino alla finale playoff della scorsa stagione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Palermo-Spezia (domenica 18 gennaio 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici. Inzaghi (squalificato) contro DonadoniAnalisi e aggiornamenti su Palermo-Spezia, in programma domenica 18 gennaio 2026 alle ore 17:15. Palermo-Spezia (domenica 18 gennaio 2026 ore 17:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Inzaghi (squalificato) contro DonadoniAnalisi e aggiornamenti sulla sfida Palermo-Spezia in programma domenica 18 gennaio 2026 alle ore 17:15. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Spezia, crisi aperta: Donadoni è sotto tiro. Peggior attacco del 2026 e contestazione; Spezia: Donadoni esonerato? Sì, forse sì, anzi no. Si decide oggi. Avellino, c'è Pagliuca; Alla ripresa degli allenamenti a Follo c’è Roberto Donadoni a dirigere lo Spezia; Crisi Spezia: il presidente Stillitano anticipa l’arrivo in città. Donadoni Spezia, esonero vicino per il tecnico? La situazioneDonadoni Spezia, il futuro potrebbe avere in serbo presto l'esonero per l'ex CT della nazionale italiana. La pesante sconfitta interna rimediata contro il ... news-sports.it Serie Bkt, Bari e Spezia nel caos: Luigi De Laurentiis contestato, chieste le dimissioni di Roberto DonadoniLa classifica di Serie Bkt vede Bari penultimo e Spezia terzultimo: contestazione dei tifosi contro Luigi De Laurentiis e Roberto Donadoni ... clubdoria46.it In testa alla classifica di #SerieB vincono tutte. Non ha fine la crisi di #Spezia e #Bari, mentre torna al successo il #Pescara Alessandro Chiarabini x.com A Bari imperativo fare punti per non entrare nella crisi Commessi già troppi passi falsi dallo Spezia - facebook.com facebook