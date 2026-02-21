Spezia Donadoni rischia | 3 gol in tutto l’anno contestazione
Roberto Donadoni rischia l'esonero dopo aver subito tre gol in tutta la stagione, un dato che alimenta la contestazione dei tifosi. La squadra ha mostrato difficoltà in difesa e le prestazioni non convincono. La contestazione dei sostenitori si fa più forte, chiedendo cambiamenti immediati. La pressione sul tecnico si fa sentire, mentre i dirigenti valutano le prossime mosse. La situazione nello Spezia si fa sempre più tesa.
Spezia al Bivio: Donadoni sotto Assedio, la Contestazione Cresce. La situazione dello Spezia Calcio è giunta a un punto di svolta critico. L’allenatore Roberto Donadoni è al centro di una crescente tempesta di critiche, alimentata da risultati negativi e dalla contestazione dei tifosi. La squadra ligure si trova a dover affrontare una sfida cruciale sul campo del Cesena, con la pressione che si fa sentire sempre più forte. Il peggior attacco del campionato, con sole tre reti segnate nel nuovo anno, è un macigno che grava sul tecnico e sull’intera squadra. La settimana appena trascorsa è stata tutt’altro che tranquilla per la società ligure.🔗 Leggi su Ameve.eu
Spezia, crisi aperta: Donadoni è sotto tiro. Peggior attacco del 2026 e contestazioneLo Spezia ha deciso di esonerare Roberto Donadoni, ma poi ha cambiato idea, creando confusione.
Modena Lo Spezia di Donadoni è in ripresaLa sfida tra Modena e Spezia di Donadoni rappresenta un'opportunità per entrambe le squadre di ritrovare fiducia e consolidare le proprie posizioni in classifica, dopo un avvio altalenante.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Milan: in estate assalto a Guirassy, per la difesa idea Gerard Martin del Barcellona. Donadoni-Spezia, è già finita?; Spezia in caduta libera: trionfa il Frosinone e ora Donadoni rischia grosso; Spezia, Donadoni resta in sella: Roberts gli rinnova la fiducia; Spezia, crisi aperta: Donadoni è sotto tiro. Peggior attacco del 2026 e contestazione.
Donadoni Spezia, esonero vicino per il tecnico? La situazioneDonadoni Spezia, il futuro potrebbe avere in serbo presto l'esonero per l'ex CT della nazionale italiana. La pesante sconfitta interna rimediata contro il ... news-sports.it
Spezia, crisi aperta: Donadoni è sotto tiro. Peggior attacco del 2026 e contestazioneSettimana turbolenta in terra ligure, con il tecnico salvato dall’esonero solo dalle indecisioni. Nel nuovo anno appena 3 reti segnate ... msn.com
Cesena, ultima spiaggia. Lo Spezia non deve fallire, Donadoni si gioca tutto x.com
LO SPEZIA CONFERMA ROBERTO DONADONI IN PANCHINA Dagli USA la scelta di Roberts è quella di andare avanti con l'attuale allenatore, che siederà quindi in panchina a Cesena - facebook.com facebook