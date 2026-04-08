Emanuele Giaccherini ha raccontato un episodio legato alla Nazionale che richiama uno dei momenti più significativi della sua esperienza con la nazionale italiana. Ricorda di aver chiesto delle maschere d’ossigeno durante un’occasione particolare, senza entrare nei dettagli delle circostanze. Le sue parole sono state riportate in relazione a un periodo intenso e complesso vissuto dalla squadra, suscitando interesse tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

Le parole di Emanuele Giaccherini riportano alla mente uno dei cicli più intensi della recente storia azzurra. In un momento in cui Antonio Conte è indicato tra i principali candidati per la panchina della Nazionale italiana, l’ex esterno ha raccontato episodi e sensazioni vissute sotto la sua guida. Dai ricordi personali alla durezza degli allenamenti, emerge il ritratto di un allenatore capace di incidere profondamente sul gruppo, lasciando un segno che va oltre i risultati. Il ricordo personale e la forza del gruppo. Giaccherini ha rievocato il primo impatto con Conte, allora tecnico della Juventus. “Dopo l’esordio con la Juventus allo Stadium io ero abbastanza giù di morale. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Conte verso la Nazionale, l’aneddoto di Giaccherini: “Chiedemmo delle maschere d’ossigeno”

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