Anima e Corpo | il successo logora anche chi ce l’ha

Dopo aver raggiunto il successo, molte persone si sentono più sole di quanto pensassero. Essere al top non significa solo vivere momenti di gloria, ma anche affrontare una fatica che spesso passa in silenzio. La pressione di dover sempre dimostrare di essere all’altezza può diventare schiacciante, lasciando chi ha realizzato i propri sogni in un luogo affollato ma profondamente isolato.

Il successo non logora solo chi non ce l’ha, ma anche chi lo raggiunge, spesso in silenzio. Quando “ce l’hai fatta”, ti ritrovi in un luogo affollato ma solitario, dove ogni errore pesa e la pressione di dover essere sempre all’altezza diventa costante. C’è una frase che da anni gira ovunque, ripetuta con una punta di sarcasmo e una mezza risata: il successo logora chi non ce l’ha. La si dice per sdrammatizzare, per consolarsi, per mettere a distanza l’invidia. È diventata una battuta, quasi un alibi. Ma c’è un’altra verità, molto meno raccontata e decisamente meno comoda: il successo logora anche chi ce l’ha. 🔗 Leggi su Novella2000.it

