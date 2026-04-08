Da un anno le compagnie assicurative avevano tempo per aggiornare i propri sistemi in vista dell’introduzione della constatazione amichevole digitale, uno strumento che permette di gestire più rapidamente gli incidenti in auto. Il regolamento dell’IVASS ha stabilito un periodo di dodici mesi per completare questa fase di adeguamento, coinvolgendo lo sviluppo delle piattaforme e la formazione del personale. La novità mira a semplificare le pratiche in caso di incidenti stradali.

Le assicurazioni sapevano da tempo cosa le aspettava. Il regolamento dell’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), ha concesso alle compagnie dodici mesi per adeguare i propri sistemi, sviluppare le piattaforme necessarie e formare i team. Dall’8 aprile, però, non ci sono più proroghe: chi non è pronto è fuori dai termini di legge. Da questa data le compagnie assicurative saranno obbligate a mettere a disposizione dei propri clienti il modulo Cai (costatazione amichevole di incidente) in formato digitale. Lo ricorda Aiped, l’associazione italiana periti estimatori danni, che ha partecipato all’iter avviato dall’Ivass per introdurre in Italia il modulo. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Constatazione amichevole digitale: cambia tutto per chi ha un incidente in auto

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