A partire dall’8 aprile 2026, la constatazione amichevole di incidente diventa completamente digitale, sostituendo il metodo tradizionale cartaceo. Questa novità riguarda gli automobilisti che, in caso di incidente, potranno compilare e inviare i documenti tramite piattaforme online. La misura comporta modifiche nelle procedure pratiche e nelle modalità di gestione delle pratiche assicurative, introducendo un sistema più informatizzato e immediato.

Dall’8 aprile 2026, la constatazione amichevole di incidente entra definitivamente nell’era digitale. Tutte le compagnie assicurative hanno ora l’obbligo di mettere a disposizione dei propri clienti il modulo Cai (Constatazione Amichevole di Incidente) in formato elettronico, tramite app o piattaforme web. Il modulo cartaceo, però, non viene eliminato: gli automobilisti possono continuare a scegliere liberamente quale versione utilizzare. Cos’è la Cai digitale e da dove nasce. La Cai digitale è la versione online del tradizionale modulo azzurro utilizzato dopo un incidente. Con la nuova modalità, il documento può essere compilato direttamente da smartphone, tablet o computer, firmato digitalmente e trasmesso all’assicurazione in tempo reale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Cai digitale obbligatoria, come funziona e cosa cambia per gli automobilisti

Leggi anche: Incidenti stradali, modulo Cai digitale obbligatorio dall’8 aprile: come funziona

Via all'obbligo di alcolock. Cosa cambia e come funzionaAnche se la legge è già in vigore da svariati mesi, è da queste ore che si entra nella fase pienamente operativa dell’alcolock, il dispositivo che si...

Argomenti più discussi: Constatazione amichevole: come compilarla; Assicurazioni: arriva constatazione amichevole online, come funziona.

Incidenti stradali, il modulo Cai digitale diventa obbligatorio per le assicurazioni: come funzionaA partire dall’8 aprile il documento digitale inaugurato l’anno scorso diventa obbligatorio per le compagnie assicurative. Gli automobilisti potranno continuare a scegliere il modulo cartaceo ... corriere.it

Incidenti stradali, modulo Cai digitale obbligatorio dall’8 aprile: come funzionaLe assicurazioni dovranno fornire un nuovo modulo digitale in caso di incidente e successiva constatazione amichevole: ecco cosa cambia e quali sono i punti di forza ... msn.com

Incidenti stradali, modulo Cai digitale obbligatorio dall’8 aprile: come funziona - facebook.com facebook

Incidenti stradali, modulo Cai digitale obbligatorio dall’8 aprile: come funziona x.com