Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo protagonista alla Slow Wine Fair 2026 | 40 cantine in vetrina a Bologna

Il Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo ha portato 40 cantine alla Slow Wine Fair 2026 a Bologna, un evento che si svolge dal 22 al 24 febbraio. La partecipazione mira a valorizzare le produzioni abruzzesi e a mostrare le qualità dei vini locali a un pubblico internazionale. Durante la fiera, i produttori presentano le loro bottiglie e incontrano appassionati e operatori del settore. La presenza del consorzio rafforza la reputazione dei vini d’Abruzzo sul mercato globale.

Da domenica 22 a martedì 24 febbraio, il Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo sarà tra i protagonisti della manifestazione internazionale dedicata al vino "buono, pulito e giusto" L'eccellenza vitivinicola abruzzese sbarca a Bologna per la quinta edizione della Slow Wine Fair. Da domenica 22 a martedì 24 febbraio, il Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo sarà tra i protagonisti della manifestazione internazionale dedicata al vino "buono, pulito e giusto", promossa da BolognaFiere in collaborazione con Slow Food. Saranno quaranta le cantine regionali presenti nel padiglione 20 (Stand C4B4), pronte a raccontare un modello di viticoltura fondato su sostenibilità, identità territoriale e valore sociale.