Il Consorzio Terre del Tufo si propone di offrire una garanzia sia ai produttori che ai consumatori. In un periodo caratterizzato da crescenti difficoltà nel settore agricolo e del vino, il consorzio mira a tutelare la qualità e l’origine dei prodotti. La sua attività si concentra sulla certificazione e sulla promozione del territorio, per assicurare trasparenza e affidabilità lungo tutta la filiera.

L’obiettivo è particolarmente importante, soprattutto se si considerano le difficoltà crescenti della agricoltura collinare di molte delle sue produzioni: valorizzare le coltivazioni agricole tipiche dei territori tufacei, caratteristica morfologica dei Comuni di Sorano e Pitigliano nelle Colline del Fiora. Ecco perché è nato e si è poi consolidato il Consorzio delle Terre del Tufo (società per la valorizzazione e la tutela dei cereali, delle legumi, della olivicotura della tradizione toscana). Le finalità principali del Consorzio sono garantire al produttore un’adeguata remunerazione e al consumatore finale l’origine certa e la qualità dei prodotti, lavorando sulla valorizzazione e divulgazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Consorzio Terre del tufo. Garanzia per produttori e consumatori

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