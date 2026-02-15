La tazzina di espresso mattutina, quel rito quotidiano scandito dal gesto meccanico di inserire una capsula nella macchina, sta per cambiare volto. Non nell’aroma, né nel sapore, ma nella responsabilità che accompagna ogni sorso. Dal 12 agosto 2026, l’Unione Europea imporrà una trasformazione profonda nel modo in cui concepiamo uno degli oggetti più diffusi nelle cucine moderne: la capsula monodose di caffè. Il Regolamento europeo 202540, noto come Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 22 gennaio 2025, ridisegna i confini della gestione dei rifiuti domestici. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Capsule di caffè, dal 2026 scatta l’obbligo di riciclo in Europa: cosa cambia per consumatori e produttori

Dal 12 agosto, le capsule di caffè monodose dovranno essere differenziate secondo le nuove norme europee sugli imballaggi.

Dal 1° gennaio 2026, entrerà in vigore l’obbligo di collegare i registratori di cassa telematici ai Pos per tutti gli esercenti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: 10 macchine da caffè portatili per risvegliarti con il caffè di casa ovunque nel mondo; I romani sono pazzi per il caffè e preferiscono ancora la moka alle capsule; Amazon, consegnati oltre 230 milioni di prodotti ai clienti Prime nel 2025: a Torino è record di capsule di caffè; Dal caffè allo shampoo per i capelli ricci: così la Sicilia fa shopping online. Ecco i prodotti.

Capsule di caffè, stop all'indifferenziato: da questa data cambiano le regole Ue (e rischi la multa se sbagli)Dal 12 agosto le capsule monodose diventano ufficialmente imballaggi da riciclare. Una svolta che coinvolge milioni di consumatori e l’intera filiera del caffè ... supereva.it

Finalmente le capsule del caffè si dovranno riciclareCol nuovo regolamento europeo le capsule del caffè non saranno più rifiuti indifferenziati, e i produttori sono già al lavoro per adeguarsi. dissapore.com

Da oggi, presso il centro di raccolta / Isola ecologica di Calvagese della Riviera, è possibile conferire le capsule di caffè in alluminio. Nuova vita alle capsule di caffè in alluminio. Prima finivano nel rifiuto indifferenziato, ora verranno ora avviate a riciclo: l’ facebook