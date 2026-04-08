Consiglio regionale su Monaldi Fico | Reiterati errori e omissioni

In aula si è tenuto un minuto di silenzio dedicato al piccolo Domenico, proposto dal presidente del consiglio regionale. Successivamente, si è svolto un confronto tra i rappresentanti politici riguardo al trapianto che si è concluso con un esito negativo all’ospedale Monaldi. Nel dibattito sono stati evidenziati ripetuti errori e omissioni legati alla gestione del caso.

Un minuto di silenzio in aula per il piccolo Domenico proposto dal presidente del consiglio regionale Massimiliano Manfredi, poi un confronto politico sul trapianto fallito all’ospedale Monaldi. Nella sua relazione Fico, governatore con delega alla sanità, ha ricostruito la tragica cronologia, parlando di “reiterati errori e omissioni”. Il presidente ha confermato di aver appreso dalla stampa della portata di quanto realmente accaduto. “Ma qui - ha spiegato - vogliamo fare un’operazione verità e capire cosa non ha funzionato, non siamo in un aula di tribunale ed il Monaldi resta un’eccellenza”. Alla fine, l’assise ha approvato all’unanimità una risoluzione per migliorare la rete regionale per trapianti e donazioni. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Consiglio regionale su Monaldi, Fico: “Reiterati errori e omissioni” Consiglio regionale Campania, c’è un problema sui gruppi. Per le Commissioni scontro su Trasporti a Lista FicoEntro il 21 gennaio si deve trovare un accordo per non bloccare tutto il lavoro di giunta e consiglio. LIVE/ Consiglio regionale, Fico presenta la Giunta: prime schermaglieÈ in corso il secondo Consiglio regionale della nuova legislatura, convocato per la presentazione ufficiale della Giunta da parte del presidente... Temi più discussi: MERCOLEDI’ 8 APRILE SEDUTA MONOTEMATICA DEL CONSIGLIO REGIONALE SUL CASO MONALDI; Monaldi, domani seduta straordinaria Consiglio regionale sul caso del piccolo Domenico; Monaldi, depositata la querela per Oppido; Domenico Caliendo, prove di dialogo per il risarcimento danni: domani vertice al Monaldi. Oggi in Consiglio regionale il caso Monaldi. Si cerca l’accordo maggioranza-opposizione per un documento unicoOggi la seduta monotematica del Consiglio regionale Campania sulla morte del piccolo Domenico all'ospedale Monaldi dopo un trapianto di cuore ... fanpage.it Caso Monaldi, seduta monotematica in Consiglio Regionale. Buonajuto (Casa Riformista): Piena verità sull’accaduto, ma eccellenza non sia messa in discussioneBuonajuto (Casa Riformista): Avanti con investimenti per migliorare Sanità Napoli, 8 Aprile – Il primo pensiero va alla famiglia del piccolo Domenico, a cui dobbiamo rispetto, vicinanza e solidarie ... sciscianonotizie.it Prima seduta dopo Pasqua del Consiglio Regionale e prime polemiche - VIDEO - facebook.com facebook