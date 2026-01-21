Inizia oggi il secondo Consiglio regionale della nuova legislatura, con la presentazione ufficiale della Giunta da parte del presidente Roberto Fico. L'incontro rappresenta un momento importante per delineare le priorità e le linee guida dell'attività politica futura, segnando l'avvio delle prime discussioni ufficiali tra i membri. La seduta si svolge in un contesto di confronto istituzionale, con l’obiettivo di definire le strategie di governo per i prossimi mesi.

Tempo di lettura: < 1 minuto È in corso il secondo Consiglio regionale della nuova legislatura, convocato per la presentazione ufficiale della Giunta da parte del presidente Roberto Fico. Una seduta attesa, che segna l’avvio concreto dell’attività dell’esecutivo regionale dopo l’insediamento dell’aula. Ma il clima, fin dall’ingresso in aula, è apparso tutt’altro che disteso. Le prime schermaglie politiche si sono registrate già nelle fasi iniziali dei lavori, con Edmondo Cirielli, che fermandosi con i giornalisti all’ingresso in aula ha puntato il dito contro i ritardi nella costituzione delle commissioni consiliari: “ Stiamo perdendo tempo prezioso per la Regione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - LIVE/ Consiglio regionale, Fico presenta la Giunta: prime schermaglie

Campania, al via la XII legislatura: Fico debutta senza giunta, Manfredi eletto presidente del Consiglio regionaleInizia la XII legislatura del Consiglio regionale della Campania con l'insediamento di Roberto Fico come presidente e l'elezione di Massimiliano Manfredi a presidente del Consiglio.

