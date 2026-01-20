Consiglio regionale Campania c'è un problema sui gruppi Per le Commissioni scontro su Trasporti a Lista Fico

Il Consiglio regionale della Campania affronta una criticità legata ai gruppi politici, con uno scontro sulla Commissione Trasporti a guida Lista Fico. È urgente trovare un accordo entro il 21 gennaio per evitare il blocco delle attività di giunta e consiglio, garantendo il regolare svolgimento delle funzioni istituzionali e il rispetto delle scadenze previste.

Entro il 21 gennaio si deve trovare un accordo per non bloccare tutto il lavoro di giunta e consiglio. Ma per ora è solo un rimpallo di proposte. Consiglio regionale Campania, per le commissioni manca l'accordo. Fico spedisce Casillo a trattare coi partiti Il Consiglio regionale della Campania mantiene una situazione di stallo sulle nomine delle commissioni. Consiglio regionale della Campania, lo scontro sulle commissioni è appena iniziato Il Consiglio regionale della Campania si trova di fronte a un dibattito interno riguardante le presidenze delle commissioni.

Tasse e sanita', il capogruppo del Pd in consiglio regionale Silvio Paolucci ospite di Inside Abruzzo, in onda alle ore 22.00 su Teleregione - canale 17 Silvio Paolucci Pd Abruzzo - facebook.com facebook

