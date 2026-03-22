Durante il consiglio comunale di Gualdo Tadino è stato discusso il progetto esecutivo per l’ampliamento del sistema di videosorveglianza. La delibera riguarda l’installazione di nuove telecamere e l’aggiornamento delle infrastrutture esistenti. La decisione è stata presa per migliorare la sicurezza e la sorveglianza nel territorio comunale. La proposta è stata approvata all’unanimità dai membri dell’assemblea.

GUALDO TADINO - Il progetto esecutivo per l’ampliamento del sistema di videosorveglianza e per la lettura targhe (lpr), a disposizione della Polizia locale associata dei Comuni di Gualdo Tadino, Fossato di Vico, Sigillo e Costacciaro, viene posto all’approvazione del Consiglio comunale convocato per le 18 del 26 marzo. All’ordine del giorno, dopo le comunicazioni della presidente Flavia Guidubaldi (nella foto) e del sindaco Massimiliano Presciutti, ci sono fornitura di chiusure trasparenti con infissi e interventi connessi nel palazzo comunale; abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento impiantistico e di climatizzazione della... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gualdo, consiglio comunale sulla videosorveglianza

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