ConGelato presenta la Gelato Week 2026 a Reggio Calabria dal 14 al 19 aprile 2026

Da aprile 2026, Reggio Calabria ospiterà la Gelato Week, un evento dedicato al gelato organizzato da ConGelato. La manifestazione si svolgerà dal 14 al 19 aprile e rappresenta la settima edizione di una rassegna che negli anni ha coinvolto diverse città italiane. La settimana sarà caratterizzata da iniziative dedicate alla promozione del gelato artigianale, con attività previste in vari locali e punti vendita della zona.