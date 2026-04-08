ConGelato presenta la Gelato Week 2026 a Reggio Calabria dal 14 al 19 aprile 2026
Da aprile 2026, Reggio Calabria ospiterà la Gelato Week, un evento dedicato al gelato organizzato da ConGelato. La manifestazione si svolgerà dal 14 al 19 aprile e rappresenta la settima edizione di una rassegna che negli anni ha coinvolto diverse città italiane. La settimana sarà caratterizzata da iniziative dedicate alla promozione del gelato artigianale, con attività previste in vari locali e punti vendita della zona.
Un evento in continua espansione che conquista nuove città e nuovi saporiDopo il successo delle precedenti edizioni, ConGelato annuncia l’arrivo della Gelato Week 2026, in programma dal 14 al 19 aprile 2026. L’evento continua il suo percorso di crescita a livello nazionale, coinvolgendo 11 città. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
ConGelato presenta la Gelato Week 2026, a Roma dal 14 al 19 aprile 2026Un evento in continua espansione che conquista nuove città e nuovi saporiDopo il successo delle precedenti edizioni, ConGelato annuncia l’arrivo...
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Gelato Week 2026: a Torino il tour dei gusti da provareGelato Week Torino 2026 dal 14 al 19 aprile con due percorsi, dieci gelaterie e cinque assaggi inclusi nel biglietto. torinofree.it
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Gelato Week: come funziona e perché partecipare all’evento dedicato al gelato per approfondire leggi l'articolo qui: x.com