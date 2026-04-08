ConGelato presenta la Gelato Week 2026 a Lecce dal 14 al 19 aprile 2026

ConGelato ha annunciato la Gelato Week 2026, che si terrà a Lecce dal 14 al 19 aprile. L’evento, giunto alla sua prossima edizione, si svolge in diverse città e coinvolge vari produttori di gelato. La manifestazione si propone di promuovere i gusti e le novità nel settore del gelato artigianale, con un calendario ricco di iniziative e degustazioni. La manifestazione ha già riscosso successo nelle edizioni passate e si prepara a coinvolgere ancora più partecipanti.