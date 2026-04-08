ConGelato presenta la Gelato Week 2026 a Lecce dal 14 al 19 aprile 2026
ConGelato ha annunciato la Gelato Week 2026, che si terrà a Lecce dal 14 al 19 aprile. L’evento, giunto alla sua prossima edizione, si svolge in diverse città e coinvolge vari produttori di gelato. La manifestazione si propone di promuovere i gusti e le novità nel settore del gelato artigianale, con un calendario ricco di iniziative e degustazioni. La manifestazione ha già riscosso successo nelle edizioni passate e si prepara a coinvolgere ancora più partecipanti.
Un evento in continua espansione che conquista nuove città e nuovi saporiDopo il successo delle precedenti edizioni, ConGelato annuncia l’arrivo della Gelato Week 2026, in programma dal 14 al 19 aprile 2026. L’evento continua il suo percorso di crescita a livello nazionale, coinvolgendo 11 città. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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