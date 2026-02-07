Massa-Carrara | nasce il Comitato per il No al referendum sulla giustizia Cgil e associazioni in campo

A Massa-Carrara nasce un nuovo comitato per dire no al referendum sulla giustizia. Cgil e diverse associazioni si sono unite per organizzare la mobilitazione. Il comitato ha già iniziato a diffondere informazioni e a invitare i cittadini a partecipare al dibattito, che si fa sempre più acceso in vista del voto previsto per il prossimo febbraio. La creazione di questa rete punta a contrastare le modifiche costituzionali proposte, sostenendo che potrebbero indebolire la tutela dei diritti dei cittadini e rendere più difficile il funzionamento della giustizia.

Referendum costituzionale sulla giustizia: Massa-Carrara si mobilita con il Comitato per il "No". Il referendum costituzionale sulla giustizia ha acceso ufficialmente la battaglia del "No" anche a Massa-Carrara, dove questo sabato 7 febbraio 2026 si è costituito un comitato che mira a sensibilizzare l'opinione pubblica e a contrastare le modifiche proposte alla Costituzione in materia di processo. L'iniziativa, sostenuta dalla Cgil locale e aperta a un ampio ventaglio di associazioni e cittadini, si inserisce in un contesto nazionale di crescente preoccupazione per le implicazioni che il referendum potrebbe avere sulla tenuta democratica del Paese.

