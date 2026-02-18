Conference League in tv | guida completa all' andata dei playoff Partite orari e dove vederle

Roma, 18 febbraio 2026 – Tutto pronto per l'inizio della fase a eliminazione diretta della Conference League. La Fiorentina di Paolo Vanoli riprenderà il cammino in questa competizione contro lo Jagiellonia, con il match di andata dei playoff in programma per domani alle 21. Dopo aver chiuso al quindicesimo posto, quindi, l'avventura della viola ripartirà dalla Polonia. Allo stesso orario di Fiorentina – Jagiellonia si disputeranno anche Drita – NK Celje, Shkendija – Samsunspor e Ominia – Rijeka, mentre alle 18:45 andranno in scena KuPS – Lech Poznan, Noah – AZ, Sigma Olomouc – Lausanne Sport e Zriniski Mostar – Crystal Palace. Vigilia di Conference League per la Fiorentina. Dalla sala stampa dello Stadion Miejski, il tecnico dello Jagiellonia Adrian Siemieniec ha presentato la sfida d'andata contro i viola. «Come si pronuncia il mio cognome Dopo la partita ve lo ricorderete