Maltrattamento di animali cassinate condannato | quattro mesi di reclusione
A Cassino, il giudice ha condannato un individuo a quattro mesi di reclusione per maltrattamento di animali, in seguito alle indagini condotte dalla Polizia Locale. La sentenza si basa sulle evidenze raccolte durante le attività investigative affidate alle autorità competenti, sottolineando l'importanza di tutelare il benessere degli animali e di contrastare comportamenti violenti nei loro confronti.
Condanna per maltrattamento di animali a Cassino. Sulla base delle risultanze delle indagini affidate alla Polizia Locale, guidata dal comandante Giuseppe Acquaro, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino, dottor Domenico Di Croce, ha inflitto una pena di sei mesi di.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
