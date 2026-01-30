Banconote false lo studente patteggia | quattro anni e due mesi di reclusione

Lo studente di Alessano, Michael Morciano, ha patteggiato una condanna di quattro anni e due mesi di reclusione. Era lui il giovane che gestiva un laboratorio clandestino a Lido Marini, dove produceva banconote false. La sentenza arriva dopo mesi di indagini e accertamenti.

Il giudice del tribunale di Lecce Stefano Sala ha emesso oggi la sentenza per i tre imputati arrestati lo scorso aprile con l'accusa di produrre e vendere soldi contraffatti su Telegram LECCE - Arriva la sentenza di patteggiamento per Michael Morciano, lo studente di Scienze infermieristiche di Alessano che gestiva un laboratorio clandestino per la produzione di banconote false a Lido Marini. Oggi, il giudice del tribunale di Lecce Stefano Sala ha accolto l’accordo raggiunto tra la difesa, rappresentata dall’avvocato Marco Ruta, e l’accusa, con la sostituta procuratrice Maria Grazia Anastasia, per una pena di quattro anni e due mesi di reclusione.🔗 Leggi su Lecceprima.it

