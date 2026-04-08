È stato pubblicato un nuovo concorso da parte dell’azienda sanitaria locale di Napoli 1 Centro, che prevede l’assunzione di 50 educatori socio-sanitari. La scadenza per la presentazione delle domande si avvicina, e l’obiettivo principale è incrementare il personale dedicato ai servizi sul territorio. La procedura di selezione è rivolta a professionisti interessati a lavorare nel settore sociosanitario pubblico.

Torna al centro dell’attenzione il tema delle assunzioni nella sanità pubblica, con un nuovo concorso bandito dall’ Asl Napoli 1 Centro che punta a rafforzare i servizi sul territorio. Questa volta i posti disponibili sono 50 e riguardano la figura dell’ educatore professionale socio-sanitario, un ruolo sempre più richiesto nell’ambito dell’assistenza e dell’inclusione. Si tratta di una selezione rivolta a professionisti già formati, che offre la possibilità di un inserimento stabile nel Sistema sanitario nazionale. Quali sono i requisiti richiesti. Per partecipare al concorso è necessario essere in possesso dei requisiti generali previsti per l’accesso alla pubblica amministrazione, come la cittadinanza italiana, l’idoneità fisica e l’assenza di condanne incompatibili con l’impiego. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Concorso per 50 educatori socio-sanitari in scadenza alla Asl 1 di Napoli

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Quale master di secondo livello consigliate di avere per il concorso sna per dirigenti Sono laureato in giurisprudenza e lavoro in ade come funzionario amministrativo - facebook.com facebook

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