Concorso Unico Ripam 2026 5000 posti per assistenti e funzionari nella PA | cosa sapere e chi può iscriversi

Il Concorso Unico RIPAM 2026 offre oltre 5.300 posti per assistenti e funzionari nella Pubblica Amministrazione, coinvolgendo ministeri, enti e agenzie nazionali. Questa procedura rappresenta un’opportunità per chi desidera entrare nel settore pubblico, con requisiti e modalità di iscrizione specifici. In questa guida, troverai le informazioni essenziali per comprendere il bando e verificare la tua idoneità a partecipare.

Il Concorso Unico RIPAM 2026 mette a disposizione oltre 5.300 posti nella Pubblica Amministrazione tra ministeri, enti e agenzie nazionali: 3.997 per diplomati (assistenti) e 1.340 per laureati (funzionari). Le domande vanno inviate su InPA entro il 27 gennaio 2026, secondo quanto indicato nel bando.

