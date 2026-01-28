Applausi e pubblico delle grandi occasioni per il concerto sinfonico del Nicolini

Un teatro municipale pieno in ogni ordine di posti ha accolto il concerto sinfonico di apertura dell’Anno Accademico 2025-2026 del Conservatorio Nicolini. Applausi scroscianti hanno riempito la sala, dimostrando ancora una volta quanto questa istituzione musicale sia radicata nella città.

Un Teatro Municipale gremito in ogni ordine di posti ha fatto da cornice al concerto inaugurale dell’Anno Accademico 2025-2026 del Conservatorio Nicolini, confermando ancora una volta il forte legame tra l’istituzione musicale e la città. La serata del 27 gennaio, introdotta dai saluti del presidente del Conservatorio Massimo Trespidi, del direttore Roberto Solci e del sindaco Katia Tarasconi, ha registrato il “sold out”, restituendo l’immagine di una comunità attenta e partecipe, pronta a riconoscere il valore di un appuntamento capace di coniugare alta qualità artistica e apertura al pubblico.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

