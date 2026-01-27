L’orchestra del Carlo Felice si esibirà agli Impavidi in un concerto sinfonico. L’evento celebra l’ingresso di Sarzana tra le finaliste per la candidatura a Capitale italiana della Cultura 2028 e rinnova un rapporto di lunga data con la città. Un’occasione per ascoltare musica di qualità e rafforzare il legame tra istituzioni culturali e comunità locale.

L’orchestra del Carlo Felice torna in città per un evento straordinario che vuole celebrare l’ingresso di Sarzana tra le dieci finaliste candidate a Capitale italiana della Cultura per il 2028 e rafforzare al contempo un sodalizio che va avanti da anni. Domani sera, alle 20.30, al teatro degli Impavidi andrà infatti in scena un grande concerto sinfonico in cui i veri protagonisti saranno i fiati e timpani dell’orchestra del Carlo Felice di Genova, espressione di un teatro lirico-sinfonico che rappresenta un punto di riferimento nazionale e internazionale per qualità artistica, ricerca musicale e capacità di dialogo con i territori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fiati e timpani del Carlo Felice. Concerto sinfonico agli Impavidi

