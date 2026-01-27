Fiati e timpani del Carlo Felice Concerto sinfonico agli Impavidi

L’orchestra del Carlo Felice si esibirà agli Impavidi in un concerto sinfonico. L’evento celebra l’ingresso di Sarzana tra le finaliste per la candidatura a Capitale italiana della Cultura 2028 e rinnova un rapporto di lunga data con la città. Un’occasione per ascoltare musica di qualità e rafforzare il legame tra istituzioni culturali e comunità locale.

L’orchestra del Carlo Felice torna in città per un evento straordinario che vuole celebrare l’ingresso di Sarzana tra le dieci finaliste candidate a Capitale italiana della Cultura per il 2028 e rafforzare al contempo un sodalizio che va avanti da anni. Domani sera, alle 20.30, al teatro degli Impavidi andrà infatti in scena un grande concerto sinfonico in cui i veri protagonisti saranno i fiati e timpani dell’orchestra del Carlo Felice di Genova, espressione di un teatro lirico-sinfonico che rappresenta un punto di riferimento nazionale e internazionale per qualità artistica, ricerca musicale e capacità di dialogo con i territori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

