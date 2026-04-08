Concerto della Filarmonica pisana per la mensa Caritas

Sabato 11 aprile alle 21:15, presso la Chiesa di Santo Stefano a Pisa, si terrà un concerto della Filarmonica pisana. L’evento vedrà una formazione cameristica composta da clarinetto, violoncello e pianoforte, un ensemble poco comune. L’esibizione è organizzata per raccogliere fondi a favore della mensa della Caritas. L’ingresso è aperto al pubblico e l’appuntamento si inserisce nell’attività musicale della città.

Sabato 11 aprile alle ore 21:15 a Pisa, presso la Chiesa di Santo Stefano e.m. (Via Santo Stefano 30) la Filarmonica Pisana offre al suo pubblico e alla città un concerto che vede impegnata una particolare formazione cameristica formata da clarinetto, violoncello e pianoforte, formazione insolita. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Nomine: la Società filarmonica pisana ha un nuovo consiglio direttivoL’assemblea dei soci della Società filarmonica pisana ha eletto i membri del consiglio direttivo che guiderà l’associazione nel triennio 2026-2029. Un contributo per la mensa Caritas: casette della solidarietà presso gli esercentiMESAGNE - Consegnate le prime “Casette della solidarietà”, piccoli salvadanai che trasformano un gesto semplice in un aiuto concreto per chi è in... Temi più discussi: Milano - Teatro alla Scala: Concerto diretto da Myung-Whun Chung con la Filarmonica della Scala; Concerto di primavera a Villadossola con la Filarmonica; Notizie su Filarmonica Giuseppe Verdi Aps Di Calci a Pisa; Antologia d'autore - John Williams: la musica di Hollywood. Successo per il concerto ‘Cantando la Pasqua’ della Filarmonica Luporini in San FrancescoLa serata ha assunto il tono particolare di una Sacra Rappresentazione con monsignor Frisina e il maestro Lazzari protagonisti ... luccaindiretta.it A Loro Ciuffenna il tradizionale concerto della Filarmonica VerdiArezzo, 16 dicembre 2025 – Sabato 20 dicembre, alle ore 21.15, l’Auditorium Comunale Ciuffenna di Loro Ciuffenna ospiterà il tradizionale concerto di Natale della Filarmonica Giuseppe Verdi. lanazione.it SANT’ANTONINO DI SUSA, CONCERTO DELLA FILARMONICA SANTA CECILIA CON LA FANFARA ANA - facebook.com facebook