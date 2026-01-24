Un contributo per la mensa Caritas | casette della solidarietà presso gli esercenti

MESAGNE - Consegnate le prime “Casette della solidarietà”, piccoli salvadanai che trasformano un gesto semplice in un aiuto concreto per chi è in difficoltà. Da oggi, sabato 24 gennaio, nelle attività commerciali aderenti, clienti e cittadini potranno contribuire ai bisogni della mensa della Casa.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Solidarietà in tavola a Livorno: la vicepresidente regionale Diop e l'assessore Garufo tra i volontari della mensa CaritasA Livorno, si è svolto un pranzo di Natale presso il ristorante Cusin del Mar di Antignano, promosso dalla Fondazione Caritas.

Leggi anche: Solidarietà, la mensa Caritas di Ostia aperta anche a Natale

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Concesso un contributo regionale alla Festa dei Nocciolini; Diventa Allenatore della Memoria: un contributo per fare la differenza; Contributi economici a valere sul Fondo di tutela per le spese relative alle utenze domestiche - anno 2026: pubblicato il bando. Chi ne ha diritto e come fare per averlo; Cassa Forense: online la graduatoria dei contributi per figli nati nel 2024.

Carta acquisti 2026, quali sono i requisiti e come va richiesto il contributo da 480 euroConfermata la Carta Acquisti da 480 euro annui per famiglie con minori sotto i 3 anni e over 65. Ecco i nuovi requisiti Isee per il 2026. ilfattoquotidiano.it

Bonus agricoltura 2026, i contributi per chi avvia aziende o ha terreniRientrano tra i bonus agricoltura 2026 una serie di bandi che permettono di ottenere dei contributi a fondo perduto per chi opera nel settore ... quifinanza.it

MONDAVIO SI AGGIUDICA IL CONTRIBUTO REGIONALE PER IL BANDO PAPPA FlSH Da febbraio a maggio i bambini della scuola primaria e dell'infanzia vedranno in mensa la novità del pesce dell'adriatico. Un contributo di poco più di 7000 euro intercet - facebook.com facebook