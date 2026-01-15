Cultura della legalità i Carabinieri incontrano gli studenti con la Fanfara del 10° RGT Campania
Nell’ambito del progetto promosso dall’Arma dei Carabinieri in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, si svolgono anche quest’anno incontri nella provincia di Avellino. L’obiettivo è promuovere la cultura della legalità tra gli studenti, attraverso iniziative come l’intervento della Fanfara del 10° RGT Campania. Questi momenti rappresentano un’occasione di confronto e sensibilizzazione, contribuendo a rafforzare i valori civici e il rispetto delle norme tra i giovani.
