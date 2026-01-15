La fanfara dei carabinieri in concerto nelle strade di Viagrande

Il 16 gennaio 2026, Viagrande ospiterà il concerto della fanfara del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia”. L’evento si svolgerà nella Chiesa Madre di Santa Maria dell’Idria, offrendo alla comunità un momento di incontro e cultura. Un’occasione per valorizzare il patrimonio locale e rafforzare i legami tra istituzioni e cittadini attraverso la musica e la tradizione.

All'evento prenderà parte una rappresentanza di carabinieri del comando provinciale, insieme alle autorità civili, militari e religiose del territorio, a testimonianza del forte legame tra l'Arma e la comunità etnea Viagrande si prepara a vivere un appuntamento di alto valore istituzionale, culturale e musicale con il concerto della fanfara del 12° Reggimento Carabinieri "Sicilia", in programma venerdì 16 gennaio 2026, nella suggestiva cornice della Chiesa Madre di Santa Maria dell'Idria, nell'ambito dei solenni festeggiamenti dedicati al santo patrono San Mauro Abate. All'evento prenderà parte una rappresentanza di carabinieri del comando provinciale, insieme alle autorità civili, militari e religiose del territorio, a testimonianza del forte legame tra l'Arma e la comunità etnea.

