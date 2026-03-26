Recenti indagini suggeriscono che potrebbe esserci stato un coinvolgimento in operazioni di insider trading da parte di un ex presidente degli Stati Uniti, noto per i suoi interessi finanziari e il ruolo di imprenditore prima di ricoprire la carica pubblica. La questione si collega anche alle tensioni internazionali in Iran, con possibili implicazioni per il mercato azionario e gli investimenti. Le autorità competenti stanno esaminando le circostanze di queste attività.

Il rapporto di Donald Trump con la Borsa è da sempre borderline, visti i numerosi interessi finanziati dell’inquilino della Casa Bianca, uomo d’affari prima che presidente degli Stati Uniti, e le possibili ripercussioni a Wall Street (e non solo) di ogni sua singola decisione. Come ha evidenziato il Financial Times, poco prima dell’annuncio da parte di Trump del rinvio degli attacchi contro le infrastrutture energetiche iraniane – in virtù di « discussioni costruttive », poi smentite da Teheran – investitori non identificati hanno venduto contratti sul petrolio per un controvalore di 580 milioni di dollari, per poi ricomprarli a un prezzo inferiore dopo che la notizia aveva causato un crollo delle quotazioni del greggio. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Trump fa insider trading? La guerra in Iran e l’ombra dei giochetti con la Borsa

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