Addio all' ombrellificio Testa | la storica bottega salernitana chiude dopo 50 anni

Da salernotoday.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ombrellificio Testa di Salerno ha chiuso le sue porte dopo oltre 50 anni di attività. La storica bottega, riconosciuta per la qualità dei prodotti e il servizio dedicato, si appresta a lasciare un segno nel panorama commerciale locale. Con questa decisione, si conclude un capitolo importante della tradizione artigianale della città, segnando la fine di un’epoca per la comunità salernitana.

Serrande abbassate per l'ultima volta. Salerno perde un altro pezzo della sua storia commerciale con la chiusura dell'ombrellificio Testa, attivo in città da oltre mezzo secolo. L'attività, fondata nel 1975 da Donato Testa, cessa le operazioni lasciando un vuoto nel tessuto economico del quartiere. Per decenni il negozio ha rappresentato un punto fermo per i residenti, combinando la vendita specializzata con quella dimensione di prossimità e consulenza tipica delle botteghe artigiane. La chiusura arriva a ridosso del riconoscimento ufficiale ricevuto per i cinquant'anni di esercizio ininterrotto.🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

