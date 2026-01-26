Addio all' ombrellificio Testa | la storica bottega salernitana chiude dopo 50 anni
L’ombrellificio Testa di Salerno ha chiuso le sue porte dopo oltre 50 anni di attività. La storica bottega, riconosciuta per la qualità dei prodotti e il servizio dedicato, si appresta a lasciare un segno nel panorama commerciale locale. Con questa decisione, si conclude un capitolo importante della tradizione artigianale della città, segnando la fine di un’epoca per la comunità salernitana.
Serrande abbassate per l'ultima volta. Salerno perde un altro pezzo della sua storia commerciale con la chiusura dell'ombrellificio Testa, attivo in città da oltre mezzo secolo. L'attività, fondata nel 1975 da Donato Testa, cessa le operazioni lasciando un vuoto nel tessuto economico del quartiere. Per decenni il negozio ha rappresentato un punto fermo per i residenti, combinando la vendita specializzata con quella dimensione di prossimità e consulenza tipica delle botteghe artigiane. La chiusura arriva a ridosso del riconoscimento ufficiale ricevuto per i cinquant'anni di esercizio ininterrotto.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Saporetti e Cappelli chiude dopo 121 anni: addio alla bottega di strumenti musicaliSaporetti e Cappelli, storica bottega di strumenti musicali di Firenze, chiude i battenti dopo 121 anni di attività.
Leggi anche: ‘Jerry 2’ chiude dopo 30 anni, la storica pizzeria saluta i beneventani: “Grazie. E addio!”
Addio all'ombrellificio Testa: la storica bottega salernitana chiude dopo 50 anniSerrande abbassate per l'ultima volta. Salerno perde un altro pezzo della sua storia commerciale con la chiusura dell'ombrellificio Testa, attivo in città da oltre mezzo secolo. salernotoday.it
A Prosecco lo striscione d’addio ai daini emoziona chi passava in auto ad ammirarli, tra ricordi e gratitudine Resta aggiornato con Trieste Cafe! Seguici su WhatsApp https://whatsapp.com/channel/0029Vb1wcz3Bfxo7ifGWbo0Q facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.