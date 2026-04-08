Con lui 20 anni di differenza Elisabetta Gregoraci chi è il nuovo fidanzato

Da settimane si parla di un nuovo rapporto sentimentale che coinvolge una nota showgirl italiana, nota per la sua presenza in televisione e sui social. La donna sembra aver ritrovato la felicità con un uomo di circa 20 anni più giovane. La coppia è stata avvistata più volte insieme, ma al momento non sono stati forniti dettagli ufficiali sulla relazione. La notizia ha suscitato curiosità tra i fan e i media.

C’è qualcosa che torna a muoversi, con discrezione ma anche con una certa intensità, nella vita sentimentale di una delle figure più osservate dello spettacolo italiano. Negli ultimi tempi, tra impegni televisivi e quotidianità lontana dai riflettori, si sarebbe riaccesa una scintilla inattesa, fatta di incontri lontani dai flash e di momenti condivisi in luoghi simbolo del romanticismo. A fare da sfondo a questa nuova fase sarebbe stata la cornice elegante di Portofino, dove nelle scorse settimane alcuni sguardi attenti avrebbero colto segnali difficili da ignorare. Un fine settimana vissuto tra complicità e riservatezza, lontano dal clamore mediatico, ma non abbastanza da sfuggire del tutto alle cronache rosa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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