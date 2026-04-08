Dopo circa 25 anni, Mario Biondi torna con un nuovo album intitolato Prova d’autore, pubblicato da Sony Music in collaborazione con The Orchard. Si tratta del suo primo lavoro in italiano, in cui ha scritto testi, musicato, prodotto e arrangiato. A distanza di due decenni dal successo di This is What You Are e dall’album Handful of Soul, il cantante presenta un progetto che segna una nuova tappa nella sua carriera.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti A 20 anni dal debutto, il crooner lancia Prova d'autore. Un album "fatto a mano" in italiano che scava nelle radici e nell'energia di una famiglia da record «E’ un progetto di lunga gestazione, molto ponderato con tempi forse anche molto dilatati rispetto a quello che deve essere la realizzazione di un progetto, alcuni brani hanno addirittura 20-25 anni. Canto in italiano perché avevo un forte desiderio di esprimermi nella mia lingua madre che mi concede anche essere un po’ più trasparente, più sicuro di me, perché non sono madrelingua inglese, molto spesso devo necessariamente trovare dei supporti esterni. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Con il nuovo album Prova d'autore, il crooner dalla voce più calda della musica italiana sceglie la sua lingua madre per raccontare un viaggio lungo 25 anni

Mina compie 86 anni, voce unica e vera diva della musica. La figlia Benedetta: “L’essere alieno più umano che io conosca”. Arriva un album inedito live del 1970Sull’onda della commozione generale per la scomparsa di Gino Paoli, Mina festeggia 86 anni circondata dall’affetto della sua famiglia e dai...

“Quando ho accompagnato Sayf a Sanremo, Carlo Conti ha fatto il ‘paraculo’ perché ho presentato un brano ma lui l’ha scartato”: lo rivela Mario Biondi. Il crooner e la “prima volta” in italiano con “Prova d’autore”“Ogni tanto mi piace essere autoreferenziale e con il nome di questo progetto è accaduto.

Temi più discussi: Mario Biondi presenta il suo nuovo album: È pregno dell'energia dei miei figli; Mario Biondi, il nuovo album Prova d’autore e il tour nei teatri; Prova d’autore: il nuovo album di Mario Biondi è tutto in italiano; Mario Biondi, vent’anni dopo: 'Prova d’autore' è il primo disco interamente in italiano.

Mario Biondi, il nuovo album Prova d’autore e il tour nei teatriProva d'autore è il primo album di Mario Biondi interamente in italiano, in uscita il 10 aprile. Poi, il tour nei teatri e la leg estera. spettakolo.it

Mario Biondi: «La mia vera Prova d’autore è un album tutto in italiano. Il mio brano scartato a Sanremo, ma mai dire mai»Vent’anni dopo Handful of Soul e il successo internazionale di This Is What You Are, Mario Biondi pubblica Prova d’autore, il primo ... leggo.it

A Montecarlo sconcertante prova del n. 10 al mondo, perfetto l’italiano: “La miglior partita della mia carriera” - facebook.com facebook

Il crooner siciliano ha presentato Prova d'autore, il suo primo album in italiano x.com