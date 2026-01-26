Comunità energetiche rinnovabili la Regione non ci crede più | Hanno dirottato i finanziamenti

La Regione ha destinato 20 milioni di euro per promuovere l’uso dell’energia solare nelle imprese, mentre finora non sono stati previsti fondi specifici per le comunità energetiche rinnovabili. Questa differenza di investimenti evidenzia un’attenzione più orientata alle aziende che alla partecipazione comunitaria nel settore energetico, sollevando dubbi sulla reale volontà regionale di sostenere un modello di energia condivisa e sostenibile.

Nel 2025 aveva stanziato 14 milioni per l'attivazione delle CER. Nel 2026 i fondi sono saliti a 20, ma solo per le imprese La regione ha stanziato 20 milioni per sviluppare il ricorso all’energia solare nelle imprese e, almeno finora, nulla per le comunità energetiche. Non ci sono risorse per le comunità energetiche. Dopo il fallimentare bando del 2025, la regione Lazio non ha rinnovato il finanziamento, decidendo di puntare sullo sviluppo dell’energia solare nel mondo delle imprese. L’iniziativa, finanziata con i fondi del programma FESR Lazio 2021-2027, ha l’obiettivo di promuovere l’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e ridurre i costi energetici.🔗 Leggi su Romatoday.it

L'Emilia-Romagna conferma il suo impegno verso un futuro sostenibile investendo 2,5 milioni di euro nelle Comunità energetiche rinnovabili.

L'incontro di ieri negli uffici di piazza XXV Aprile ha riscosso grande successo, attirando numerosi partecipanti interessati alle Comunità Energetiche Rinnovabili.

