L’Alfa Romeo celebra i 75 anni di vicinanza all’Arma dei Carabinieri

L’Alfa Romeo festeggia 75 anni di collaborazione con i Carabinieri. Oggi a Roma si è conclusa l’edizione 2024 dell’“Arma 1814 Ski Challenge”. La manifestazione ha trasformato una delle esercitazioni alpine più complesse dell’Arma in un evento sportivo aperto al pubblico. Per tutta la giornata, gli appassionati hanno potuto assistere a gare di sci e altre iniziative, mentre tra gli appartenenti all’Arma si è svolta una competizione di sci molto speciale. La festa si è conclusa con entusiasmo tra i partecipanti e gli spettatori

ROMA (ITALPRESS) – Si è appena concluso l '"Arma 1814 Ski Challenge", la manifestazione che ha trasformato la più complessa esercitazione alpina dell' Arma dei Carabinieri in una rassegna sportiva, ricco di eventi dedicati al grande pubblico ed una gara di sci unica nel suo genere riservata agli appartenenti all'Arma. Al prestigioso appuntamento ha partecipato il brand Alfa Romeo, da sempre al fianco dei Carabinieri, che coglie questa occasione per aprire ufficialmente le celebrazioni del 75° anniversario di un legame indissolubile. Il sodalizio tra Alfa Romeo e l'Arma dei Carabinieri, infatti, ha origine nel secondo dopoguerra; la prima Alfa Romeo dell'Arma fu la 1900 M "Matta" del 1951.

