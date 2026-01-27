Campi da padel fermi per il troppo rumore | Investito mezzo milione ora mi sfrattano Il Comune | Gestore inadempiente

In un quartiere di Curno, un imprenditore lamenta lo sfratto dopo aver investito 500.000 euro nella costruzione di tre campi da padel. La causa, secondo il Comune, riguarda il troppo rumore prodotto dall’attività, che ha portato alla sospensione temporanea dell’uso e alla possibile risoluzione del contratto. La vicenda evidenzia le difficoltà di conciliare sviluppo e rispetto delle norme ambientali in ambito sportivo.

Curno. "Ho investito cinquecentomila euro per costruire tre campi da padel e ora il Comune vuole sfrattarmi". Leonardo Mora, 58 anni, da oltre trenta al lavoro nel centro sportivo comunale di via IV Novembre, denuncia una vicenda, a suo dire, segnata da una lunga serie di errori e stop amministrativi. Tutto inizia nel 2022, con la pubblicazione del bando di gestione decennale degli impianti, dal valore di oltre 5 milioni di euro. Mora vince. "L'amministrazione chiedeva di apportare delle migliorie al centro, così ho deciso di investire nel boom dei campi da padel". Inizialmente due, da realizzare in un'area antistante il centro.

