A pochi giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, a Salerno salgono a otto i candidati alla carica di sindaco. La lista comprende persone provenienti da diversi background politici e civici, tutte ufficialmente candidate alle prossime elezioni amministrative. La competizione si intensifica mentre si avvicina il termine per la presentazione delle liste e la campagna elettorale si avvia alla fase finale.

Tempo di lettura: 2 minuti A pochi giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione dei candidati alle elezioni amministrative, diventano otto a Salerno città i candidati alla carica di Sindaco. Ai sei nomi già noti, Vincenzo De Luca, che sarà sostenuto dai Dem, celati nella lista Progressisti ( come è sempre stato), dai socialisti e dai Verdi e tra le altre da una lista A testa Alta, Franco Massimo Lanocita, Armando Zambrano, che si sono divisi il resto del campo largo, con il primo che ha dalla sua i grillini e AVS e l’altro che vanta il supporto di Forza Italia, Gherardo Maria Marenghi, rappresentanti ufficiale del centrodestra con... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Comunali Salerno, salgono a otto candidati a Sindaco

Elezioni comunali a Salerno, i primi candidati di "Dimensione Bandecchi" con Ventura SindacoInizia a prendere forma la lista “Dimensione Bandecchi” che sostiene la candidatura a sindaco del consigliere comunale uscente Mimmo Ventura.

Elezioni comunali 2026. L'ex sindaco Griffo 'schiera' altri 4 candidati per il votoLa candidatura a sindaco di Trentola Ducenta di Michele Griffo sta prendendo forma attorno a una squadra di cittadini profondamente radicati nella...

Si parla di: Elezioni comunali a Salerno, anche Potere al Popolo annuncia il suo candidato a sindaco.

Elezioni comunali Salerno, Vincenzo de Luca candidato ma senza il simbolo del PDSecondo La Repubblica, la decisione sarebbe stata presa proprio dal figlio Piero, da settembre segretario regionale dei dem Caso politico attorno alle comunali che si terranno a Salerno il 24 e 25 mag ... tg24.sky.it

Elezioni comunali a Salerno, schieramenti in ordine sparso, strada spianata a De LucaA due mesi dal rinnovo del Consiglio comunale, il quadro politico di Salerno è ormai definito. Salvo colpi di scena, saranno sei i candidati sindaco a contende ... gazzettadisalerno.it