Elezioni 2026 dove e quando si vota per referendum e comunali | le tornate elettorali in programma

Nel 2026, le elezioni in Italia includeranno il referendum sulla giustizia, programmato per il 22-23 marzo, oltre a consultazioni suppletive alla Camera e amministrative in due capoluoghi di regione. Non sono previste elezioni regionali in questa tornata. Di seguito, le date e le località coinvolte nelle varie consultazioni elettorali previste nel corso dell’anno.

Nel 2026 non ci sarà solo il referendum sulla giustizia, fissato al 22-23 marzo. Gli elettori saranno chiamati alle urne anche per alcune elezioni suppletive alla Camera e per le amministrative in due capoluoghi di Regione, mentre non si terranno elezioni regionali. Il tutto in vista delle prossime politiche, a cui potrebbe mancare poco più di un anno.

Le principali tornate elettorali del 2026. Ecco i paesi dove si voteràNel 2026 si terranno diverse tornate elettorali in vari paesi.

Referendum giustizia 2026, firme raggiunte: quando si vota e i quesitiIl referendum sulla Giustizia del 22 e 23 marzo 2026 si avvicina, con le firme raccolte e i quesiti definiti.

Nasce il Comitato per il no al referendum costituzionale – La conferenza stampa

Argomenti discussi: Elezioni in Italia, quali sono le Regioni e i Comuni dove si voterà nel 2026; Referendum costituzionale e elezioni suppletive della Camera dei deputati. Si voterà il 22 e 23 marzo 2026; Referendum Costituzionale Confermativo dei giorni 22 e 23 marzo 2026; Referendum 2026 - Dichiarazione di disponibilità per gli iscritti all'albo degli scrutatori del Comune di Bari.

