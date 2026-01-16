Genitori, non aiutate i vostri figli a svolgere i compiti a casa. Ma ricontrollateli insieme. I consigli.

L’intervista di Maria Federica De Gasperis, nota come @maestrafede_, affronta un tema comune tra i genitori di bambini alle elementari: come supportare i figli nei compiti. Piuttosto che aiutare direttamente, è consigliabile condividere il momento di revisione, offrendo supporto senza sostituirsi. Una strategia che favorisce l’autonomia e il rafforzamento delle competenze, promuovendo un percorso educativo equilibrato e consapevole.

In un’intervista pubblicata dal Corriere della Sera, Maria Federica De Gasperis – conosciuta online come @maestrafede – ha affrontato un nodo frequente per chi ha figli alle elementari: devono fare i compiti da soli o con l’aiuto dei genitori? La risposta è sfumata. " Non deve esserci un’invasione di campo ", spiega, ma una certa presenza serve: aprire il diario insieme, controllare che i compiti ci siano, consultare il registro elettronico se necessario. E poi, aggiunge, " il genitore deve supportarlo e cercare di farglieli fare in autonomia, quindi da solo. È importante, però, al termine ricontrollarli insieme ". 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

