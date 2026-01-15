Congedo parentale fino ai 14 anni e visite fiscali anche ai medici specializzandi | sintesi di tutte le novità INPS 2026 Circolare

L’INPS ha pubblicato la circolare n. 1/2026, riepilogando le novità relative al congedo parentale fino ai 14 anni e alle visite fiscali, incluse quelle dei medici specializzandi. La circolare fornisce un quadro aggiornato delle misure di sostegno al reddito, ammortizzatori sociali e interventi a favore delle famiglie per il 2026, offrendo indicazioni chiare e precise sulle nuove disposizioni.

L’INPS ha pubblicato la circolare n. 1 del 15 gennaio 2026, con cui fornisce una panoramica generale sulle principali misure in materia di ammortizzatori sociali, sostegno al reddito e interventi a favore delle famiglie per l’anno in corso. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Congedo parentale fino ai 14 anni del figlio, come cambia con la Manovra 2026 Leggi anche: Congedo parentale per figli fino a 14 anni, si cambia: più giorni e nuovi incentivi. Le novità in Manovra La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Congedo parentale fino a 14 anni: si può già fruire anche se i registri elettronici non sono aggiornati per la richiesta; Congedo parentale 2026: le nuove regole per la malattia dei figli fino a 14 anni; Ipsoa Quotidiano: Congedo parentale e per malattia del figlio: le nuove regole per la gestione; Congedi parentali, nuove regole dal 2026. Si potranno chiedere fino ai 14 anni dei figli. Congedo parentale 2026: le nuove regole per la malattia dei figli fino a 14 anni - Nuovi criteri per congedo parentale 2026: estensione dell'età dei figli da 12 a 14 anni e raddoppio dei giorni di permesso per malattia. bimbisaniebelli.it

Congedi parentali, nuove regole dal 2026. Si potranno chiedere fino ai 14 anni dei figli - La legge di bilancio allunga la finestra temporale per l’utilizzo del distacco dal lavoro. repubblica.it

Congedo parentale e malattia del figlio: tutte le novità della Legge di Bilancio 2026 - La novità più rilevante riguarda l’estensione del limite di età del figlio entro cui è possibile fruire del congedo parentale. infermieristicamente.it

Più permessi retribuiti, più flessibilità e l’integrazione al reddito dei papà che scelgono il congedo parentale. A tre anni dall’attivazione,... - facebook.com facebook

Le novità prevista per il congedo parentale (altresì per i permessi per malattia del figlio) in Legge di Bilancio 2026 decorrono dal 1° gennaio 2026, pertanto sono fruibili dal personale della scuola anche se i registri elettronici non sono stati ancora … x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.