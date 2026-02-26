Solo per l’anno in corso, i datori di lavoro di età pari o superiore a 76 anni continueranno a ricevere la lettera annuale, come misura di accompagnamento nella fase di transizione al servizio online. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Inps digitalizza i pagamenti contributivi per colf e badanti: stop ai bollettini cartacei dal 2026

Contributi Inps per colf e badanti: addio ai bollettini cartacei, si pagherà solo onlineL’ente previdenziale accelera sulla digitalizzazione: da quest'anno contributi per i lavoratori domestici solo online, salvo una deroga temporanea...

